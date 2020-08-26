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Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
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26.08.2020 14:51
Рубрика: Общество

Как изменится ОГЭ в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии и другие проекты документов для ОГЭ в 2021 году. Всего - материалы по 14 школьным предметам.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При этом изменений нет только в трех из них: по русскому языку, географии и информатике.

Фото: Gettyimages
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Напомним, последнее серьезное изменение в ОГЭ (экзамен для девятиклассников) произошло еще в прошлом году, когда во все предметы добавились задания, ориентированные на практику. Они были нацелены на то, чтобы проверить, как школьник может искать информацию, анализировать ее, применять знания, аргументировать свое мнение.

- Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в 2020 году проведен не был. Тем не менее в проекты 2021 года внесен ряд изменений, - рассказали в Рособрнадзоре.

Так, количество заданий в ОГЭ по математике уменьшилось на одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических (№13 - в старой версии) и числовых выражений (№8 - в старой версии) в одно - №8. Задание на работу с последовательностями и прогрессиями (№ 12 в ОГЭ-2020) заменено на задание с практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях - теперь оно под номером 14. Также скорректирован порядок заданий в соответствии с их тематикой и сложностью.

В ОГЭ по литературе изменена нумерация заданий. Суммарное число заданий экзаменационной работы увеличилось с 4 до 5 за счет нового задания базового уровня сложности, требующего анализа фрагмента предложенного произведения в заданном направлении. Фрагмент можно выбрать самостоятельно.

В ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24. В работу включены три задания с кратким ответом (15, 16 и 17), нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран).

По обществознанию количество заданий в КИМ с кратким ответом в виде одной цифры сокращено с 14 до 13. Но зато добавлено задание 5 с развернутым ответом на анализ визуальной информации.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как изменится ЕГЭ-2021

В ОГЭ по иностранным языкам тоже внесены изменения. Раздел "Задания по аудированию" теперь состоит из 11 заданий с кратким ответом. В разделе "Задание по письменной речи" в задании 35 необходимо написать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо друга по переписке.

В ОГЭ по биологии сократилось общее количество заданий с 30 до 29. В первой части работы количество заданий уменьшилось на два, но во второй части добавлено одно задание.

В ОГЭ по физике к тексту физического содержания вместо двух заданий с выбором одного верного ответа предлагается одно задание на множественный выбор. Увеличилось число заданий с развернутым ответом: добавлена еще одна качественная задача. В 2021 году задания 21 будут построены преимущественно на прогнозировании результатов опытов или интерпретации их результатов, а задания 22 - на практико-ориентированном контексте. Расширилось содержание заданий 17 (это экспериментальное задание на реальном оборудовании). К проведению косвенных измерений добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой, включающее не менее трех прямых измерений с записью абсолютной погрешности.

Работа по химии в 2021 году тоже изменилась. В заданиях 2 (определение строения атома химического элемента и характеристика его положения в Периодической системе) и 3 (построение последовательности элементов с учетом закономерностей изменения свойств элементов по группам и периодам) требуется вписать в поле ответа цифровые значения, соответствующие условию задания. В заданиях 5 (виды химической связи), 8 (химические свойства простых веществ и оксидов) и 16 (чистые вещества, смеси, правила работы с веществами в лаборатории и в быту) требуется осуществить выбор двух ответов из предложенных в перечне 5 вариантов (множественный выбор ответа). В заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 12 (признаки химических реакций) требуется установить соответствия между позициями двух множеств.

Все это сейчас - на общественном обсуждении. Все замечания и предложения принимаются на адрес: fipi@fipi.ru до 30 сентября 2020 года.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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