Стало известно, сколько зарабатывают россияне в Instagram

Более трех миллионов долларов суммарно заработали за год три самых популярных российских блогера в Instagram - телеведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и автор блога для родителей Ида Галич.

В рейтинг Forbes вошли 15 блогеров с числом подписчиков более двух миллионов. Ксения собчак, по подсчетам экспертов, за год заработала 1,48 миллиона долларов (112 миллионов рублей), Полина Гагарина - 890 тысяч долларов (67 миллионов рублей), Ида Галич - 850 тысяч долларов (64 миллиона рублей).

В рейтинг Forbes также вошли: Ксения Бородина (доход 770 тысяч долларов), Алина Ревда (760 тысяч долларов), Настя Ивлеева (610 тысяч долларов), Валерия Чекалина (610 тысяч долларов), Регина Тодоренко (600 тысяч долларов), Елена Темникова (600 тысяч долларов), Хабиб Нурмагомедов (600 тысяч долларов).

Все блогеры стараются придерживаться формата "новая искренность" - стараются быть ближе к подписчикам, рассказывая о своей жизни без прикрас, публикуя необработанные фотографии, уверен директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин.