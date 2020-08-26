Постановление губернатора Ставропольского края от 24 августа 2020 года № 356 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", протоколом заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, образованного постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2020 г. № 121-п, от 24 августа 2020 г. № 39 и в целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327 и от 20 августа 2020 г. № 349) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:

"2.7.5. Объектов инфраструктуры загородных баз отдыха, домов отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллективного размещения.".

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Руководителям объектов, предназначенных для оказания гостиничных услуг (за исключением загородных баз отдыха, домов отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллективного размещения, а также санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности), осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, приостановить до особого распоряжения прием и размещение в указанных объектах граждан, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках и служебных поездках.".

1.3. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. Возобновление деятельности загородных баз отдыха, домов отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллективного размещения осуществляется при условии уведомления руководителями указанных объектов до начала их работы Правительства Ставропольского края, министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на территории которых расположены указанные объекты, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю о выполнении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0193-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 04.06.2020.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского В.В.Владимиров







