Две части одной славянской души

Валентина Талызина, народная артистка России:

- Белорусы и россияне - это две части одной славянской души. Нам категорически нельзя терять друг друга. Мы славяне, если будем вместе, значит, будем сильней и крепче. Я в Барановичах войну ребенком встретила, чудом с мамой на полуторке эвакуировались под бомбежками. Честно скажу, у меня к белорусам большое доверие. Они надежные, никогда в жизни меня не подводили и не обманывали. На них можно положиться.

Дружить выгодно

Роман Волков, начальник участка "Арконик Самарского металлургического завода":

- Россия и Беларусь всегда были и будут братскими государствами. У нас должна быть общая защита, торговые отношения. И для людей такое сотрудничество выгодно. И я сам, и многие мои знакомые ездим в Минск. Привозим оттуда качественный недорогой текстиль, обувь, а туда везем родственникам электротехнику, компьютеры, в России они дешевле.

Были и будем вместе

Григорий Бысюк, директор "Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

- О том, насколько мы нужны друг другу, говорят многие наши посетители, которые приезжают из близких и самых отдаленных уголков нашего Союзного государства, чтобы почтить память погибших героев.

Во время празднования 75-й годовщины Великой Победы и в день 79-летия начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости это ощущалось особенно. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, прадедам за то, что они освободили мир от коричневой чумы, и беречь их наследие. Сегодня это особенно актуально, поскольку попыток вбить клин в братские отношения наших народов немало. Кстати, за два последних года из бюджета Союзного государства на ремонт и консервацию сооружений "Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", создание новых экспозиций направлено около 200 млн российских рублей.

Судьбы двух народов неразделимы. Фото: Святослав Зоркий / Комсомольская правда

Почему человеку нужна левая рука? Почему нужна правая?

Игнатий Басалай, фронтовик:

- Мне в этом году исполнится девяносто четыре года, чувствую, что силы уже уходят. А голова на удивление ясная, все понимаю, все помню, ночами плохо сплю, все думку думаю. Телевизор смотрю, радиоприемник у меня рядом с кроватью. Все мое внимание сейчас приковано только к родной Беларуси. Порой лекарство забываю выпить, душа моя там, на Родине.

Рад, что есть возможность обратиться к своим землякам. Вот меня спросили: почему мы нужны друг другу? Я сразу этот вопрос и не понял до конца. Почему человеку нужна левая рука, а почему ему нужна правая? Это же все организм. Самая большая трагедия будет в том, если мы друг друга потеряем. Мы вместе одного врага били, наши хаты были рядом. Женщины под Смоленском ховали меня в погребе и кормили. Называли сынком. Наши белорусские бабоньки последнее отдавали, на виселицу шли, а спасали солдат. Наших солдат. Никто не спрашивал, какой ты крови. Если славяне окончательно разделятся, то лучше им не станет. Никогда. Это история. Поверьте мне, я прожил большую жизнь. Голод видел, смерть видел в метре от себя. Жизнь знаю не по книгам.

В двух словах

Работаем в одном ключе

Анатолий Алай, народный артист Беларуси:

- Мы - одна семья. Больше половины фильмов, которые я сделал как режиссер, совместного производства России и Беларуси. Документалисты наших стран работают в одном ключе, у нас нет разделения на своих и чужих. Поэтому мы легко находим общий язык.

Всегда с радостью встречаю гостей из России

Марина Макаркова, начальник службы приема и размещения в гостинице, Витебск:

- Наша экономика завязана на России. У многих из нас в России родственники, друзья, партнеры по бизнесу. Я одно время год жила в Москве, трудилась в строительной сфере. И никогда не чувствовала себя в коллективе чужой. Сейчас работаю в гостиничном бизнесе. Всегда с радостью встречаем гостей из России.

Флаг Беларуси - самый красивый

Сергей Шарапов, водитель, Новосибирск:

- Я родился и вырос в СССР и не считаю жителей бывших союзных республик чужими. Как можно спрашивать: зачем тебе нужен брат? В школе, в начальных классах, мы вырезали из бумаги флаги всех республик, и я навсегда запомнил флаг Беларуси - он самый красивый, с белым узором. Это память детства, ее ничем не вытравить.

Исторически связаны

Владимир Габров, руководитель военно- патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф", Речица:

- Мы исторически связаны. Постоянно проводим с коллегами из России совместные патриотические мероприятия. Они всегда нас тепло встречают, мы - их. Организуем соревнования... У меня очень много друзей в России - от Калининграда до Владивостока.