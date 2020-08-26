"Тампа-Бэй" благодаря году Кучерова сравняла счет в серии против "Бостона"

"Тампа-Бэй" одержала победу во втором матче серии плей-офф НХЛ против "Бостона" - 4:3. Одна из шайб у победителей на счету Никиты Кучерова.

Второй матч для "молний" тоже получился непростым. После поражения на старте серии команда надеялась отыграться, но "Бостон" по ходу матча дважды вел в счете.

На гол Ника Ритчи точным броском ответил Блэйк Коулмэн, а Кучеров сравнял счет после гола Брэда Маргана.

В середине третьего периода Коулмэн вывел "молний" вперед, но Маршан смог перевести игру в овертайм, где "Тампа-Бэй" победила благодаря точному броску Ондржея Палата.

Голкипер победителей Андрей Василевский отразил 22 броска по своим воротам, установив новый клубный рекорд по числу побед в матчах плей-офф. Их у россиянина стало 22.

Счет в серии до четырех побед стал 1:1.