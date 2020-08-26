Трамп направил Национальную гвардию в Висконсин

Президент Дональд Трамп распорядился направить подразделения федеральных правоохранительных органов в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы пресечь беспорядки, вызванные реакцией протестующих на расстрел полицейскими чернокожего 29-летнего Джейкоба Блейка.

"Мы не будем отвечать за грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что разговаривала по телефону с губернатором Эверсом, который согласился принять федеральную помощь (Портленд должен сделать то же самое!), - написал Трамп в Twitter, добавив, что направит силовиков в Кеношу, чтобы восстановить закон и порядок. Этот слоган стал главным в нынешней предвыборной кампании американского президента, который выдвигается на второй срок от республиканцев. Вскоре после твита Трампа губернатор Висконсина Эверс заявил, что он дополнительно направил 500 военнослужащих Национальной гвардии для поддержки правоохранительных органов. Мэр Кеноши Джон Антарамян сказал, что ФБР, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), маршалы США, а также полиция штата уже принимают активное участие в мероприятиях по подавлению беспорядков.

Блейк, пытавшийся остановить драку между двумя женщинами, получил несколько выстрелов в спину, произведенных одним офицером, на глазах у своих сыновей в возрасте 3, 5 и 8 лет, которые ждали его на заднем сиденье в машине. Пострадавший проходит курс реабилитации в больнице и находится в сознании, однако, защита заявила, что ему понадобится "чудо", чтобы снова ходить, сообщает ВВС. У Блейка парализованы нижние конечности.

Инцидент в прибрежном городе Кеноша с населением в 100 тысяч человек, расположенном к северу от Чикаго и к югу от Милуоки, спровоцировал новую волну негодования и протестов в США, преимущественно среди чернокожего населения. Протесты в штате Висконсин продолжаются несколько ночей, несмотря на комендантский час. В ночь на воскресенье толпа злоумышленников разграбила магазины и офисы в деловом районе Кеноши. Во вторник два человека были застрелены, еще один получил ранения в ходе конфликта возле одной из местных АЗС. 17-летнему чернокожему члену местной криминальной группировки в среду предъявлено обвинение в убийстве первой степени. С каждым днем в городе Кеноша беспорядки приобретают все более ожесточенный характер, в результате чего городской собственности нанесен большой материальный ущерб. В ночь на среду сотни протестующих снова прошли маршем по городу. Небольшая группа бросила фейерверки и бутылки с водой в полицейских, которые ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Шериф Висконсина Дэвид Бет заявил, что новый комендантский час будет введен с 19 до 7 часов и продлится до воскресенья. По его словам, правоохранительные органы не собираются мириться с ситуацией, которая вышла из-под контроля. Протесты также распространились на ряд других американских городов, включая Портленд, штат Орегон, и Миннеаполис, штат Миннесота, где убийство полицией чернокожего Джорджа Флойда в мае спровоцировало протесты Black Lives Matter в США и во всем мире. Стало известно, что канадская баскетбольная команда Toronto Raptors, выигравшая прошлогодний чемпионат НБА, обсуждает возможность бойкота предстоящей полуфинальной игры своей конференции в ответ на выстрелы в Блейка. Напомним, что игроки клубов НБА начали в массовом порядке припадать на колени перед играми во время исполнения гимна, чем вызвали бурю гнева у Трампа, заявившего, что никогда не будет смотреть матчи этой лиги, в отличие от НХЛ, хоккеисты которой, по его словам, "демонстрируют настоящий мужской характер" и "не смешивают спорт с политикой".