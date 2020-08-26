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26.08.2020 10:51
Рубрика: Культура

Учебный театр ГИТИС откроет сезон дипломным спектаклем "Ах, Оффенбах!"

Текст: Наталья Лебедева
Учебный театр ГИТИС откроет новый театральный сезон 27 августа музыкальным спектаклем "Ах, Оффенбах!". В исполнении студентов Мастерской профессора Александра Бармака прозвучат одноактные оперетты Жака Оффенбаха "Муж на пороге", "Свадьба при фонарях" и "Дамы рынка". Для молодых артистов этот показ станет государственным экзаменом.
Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа. Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.
Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.

"Мы все очень волнуемся, потому что это не просто первый спектакль в новом сезоне нашего театра, но и государственный экзамен по актерскому мастерству", - рассказывает мастер курса и режиссер спектакля Александр Бармак.

Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра
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Экзамен студенты должны были сдать еще в июне, но все планы нарушила пандемия коронавируса. А от возможности сдать его дистанционно отказались сразу, потому что, по словам Бармака, это в принципе невозможно.

Он отметил, что для артиста очень важен личный контакт и с партнерами по сцене, и со зрителями. Без живого общения театр невозможен. Как невозможно и заниматься обучением актерскому мастерству дистанционно. Именно поэтому решение ректората открыть Учебный театр ГИТИС стало большой радостью и облегчением для всех - педагогов и студентов, а также зрителей.

Александр Бармак уверен, что долгий перерыв, хоть и был не самым приятным, но никак не сказался на профессионализме молодых артистов.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.

"Это же итог обучения! Они все прошли большую школу и владеют всем навыками, необходимыми для работы на сцене. Поэтому не стоит преувеличивать последствия изоляции, ребята - профессионалы, и они готовы к работе", - подчеркнул он.

Правда, добавил, что репетиции были очень напряженные: времени было немного, а в спектакле есть и большие хоры, и ансамблевые сцены, и непростые арии, требующие хороших оперных голосов.

Оценить мастерство молодых исполнителей, окунуться в мир французской оперетты и проникнуться духом Франции можно будет уже в этот четверг, 27 августа.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.

В основу спектакля "Ах, Оффенбах!" легли три яркие, искрометные, необычайно веселые и редкие одноактовые оперетты "Муж на пороге", "Свадьба при фонарях", "Дамы рынка", созданные одним из "величайших сатириков в истории музыки" Жаком Оффенбахом.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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