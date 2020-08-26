Но за 70 последующих лет героический ореол угледобычи несколько поблек. Из центра страны постепенно ушли угольные предприятия, тепловые электростанции во многих крупных городах перешли на газ, а молодежь исподволь вспоминает про шахты, когда речь заходит про "майнинг" биткоинов. Или когда верхогляды-экоактивисты повторяют расхожее мнение про вред сжигания угля для климата и необходимость отказаться от этого устаревшего вида топлива. Хотя доказано, что уголь влияет на глобальное потепление не больше, чем кошка на климат в вашей квартире. И только вы определяете, считать ли ее присутствие в доме проблемой.
Между тем на роль угля в сегодняшней экономике стоит взглянуть внимательнее. Сегодня он обеспечивает примерно треть всей потребности мира в энергии и сокращать свое присутствие на мировых рынках не планирует. В отличие от богатых европейских стран сотни миллионов людей в Азии и Африке не имеют другой возможности приобщиться к благам цивилизации, кроме как через потребление традиционного топлива - угля. Для его использования не надо обладать сверхсовременными технологиями, суперквалифицированными специалистами, большими запасами валюты и развитой транспортной инфраструктурой. Хочешь - вози уголь на станции эшелонами, хочешь - баржами, да хоть грузовиками. К тому же это самый безопасный источник первичной энергии.
Не случайно в мире на стадии проектирования и строительства находится 385 ГВт новых мощностей угольных ТЭС. Только в Китае и Индии идет строительство 634 новых крупных угольных электростанций. И каждая из таких станций - это новые рабочие места в промышленности и малом бизнесе, новый уровень комфорта в жилищах, более высокое качество жизни и питания. Потом, через много лет, жители электрифицированных районов в Индии и Нигерии тоже задумаются о замене старых угольных ТЭС ветряками и солнечными панелями, а может, и какими-то другими технологиями. Но сейчас им нужен уголь, и поставки в страны АТР, Африки и Ближнего Востока растут. Кому как не российским угольщикам, обладающим уникальным опытом и месторождениями мирового уровня, обеспечить эту потребность?
По данным Минэнерго России, доля российского угля на мировых рынках с 1997 года выросла в четыре раза и составляет 15%. Это третье место после Австралии и Индонезии, но конкуренты значительно отстают от нас по темпам прироста: экспорт из России за последние десять лет вырос в три раза - куда больше, чем у лидеров рейтинга. Во многом это объясняется сырьевой базой. Сегодня миру, исходя из экологических норм и применяемых в металлургии и энергетике технологий, требуется качественный высококалорийный уголь, который добывается в Кузбассе и некоторых других российских регионах.
Сделанные для удовлетворения спроса инвестиции угольных компаний преобразили отрасль, в 90-е годы буквально дышавшую на ладан. В итоге были перекрыты советские максимальные показатели добычи - 440 млн тонн в 2019 году по сравнению с 425 млн тонн в рекордном для СССР 1988 году, переоборудованы разрезы и шахты, в результате чего производительность труда выросла в 1,5 раза, а травматизм заметно упал. К тому же за последние три года в России, к счастью, не зафиксировано сколь-нибудь крупных аварий на угольных предприятиях.
Вернулись и мировые рекорды производительности, большая часть которых поставлена на предприятиях технологического лидера отрасли - компании СУЭК. На Дальнем Востоке, Северо-Западе и Юге страны были построены современные угольные терминалы, которые снизили зависимость угольщиков от заграничных портов. Всех достижений, которых добилась за последние годы угольная отрасль, перечислить наскоро невозможно. Но самое главное - улучшилось качество жизни шахтеров, снизился отток населения из отраслевых моногородов и поселков, люди снова поверили в будущее угольных регионов.
Верит в перспективы отрасли и правительство страны. Согласно утвержденной в июне этого года Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, вклад отрасли в ВВП страны должен вырасти в 1,5 - 2,5 раза, налоговые поступления увеличатся в 1,6 - 2,6 раза, а потребление угля на внутреннем рынке, не только в энергетике, но и в промышленности и углехимии, вырастет почти в полтора раза. Так что для полутора миллионов человек, проживающих в шахтерских городах и поселках, для транспортников и металлургов, работников машиностроительной отрасли и энергетиков День шахтера не пустой звук, а полноценный и любимый профессиональный праздник.
Поздравления и пожелания безопасного труда, новых успехов в работе на благо России сегодня заслуженно звучат во многих семьях, которые умножают славные шахтерские традиции.