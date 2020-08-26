Шахтер для нас всегда остается героем, он тяжелым и порой опасным трудом добивается зримого результата - дает стране угля. Когда в 1947 году министр угольной промышленности СССР предложил учредить первый в стране отраслевой праздник - День шахтера, ни у кого не возникло сомнений в его обоснованности. Уголь был стержнем индустриальной экономики, крутил моторы промышленности, освещал города и толкал вперед паровозы. В годы войны, после потери Донбасса и других промышленных центров, национальной катастрофы удалось избежать только потому, что в Сибири и на Урале оперативно смогли увеличить угледобычу и по новой раскрутить маховик военного производства.

Но за 70 последующих лет героический ореол угледобычи несколько поблек. Из центра страны постепенно ушли угольные предприятия, тепловые электростанции во многих крупных городах перешли на газ, а молодежь исподволь вспоминает про шахты, когда речь заходит про "майнинг" биткоинов. Или когда верхогляды-экоактивисты повторяют расхожее мнение про вред сжигания угля для климата и необходимость отказаться от этого устаревшего вида топлива. Хотя доказано, что уголь влияет на глобальное потепление не больше, чем кошка на климат в вашей квартире. И только вы определяете, считать ли ее присутствие в доме проблемой.

Между тем на роль угля в сегодняшней экономике стоит взглянуть внимательнее. Сегодня он обеспечивает примерно треть всей потребности мира в энергии и сокращать свое присутствие на мировых рынках не планирует. В отличие от богатых европейских стран сотни миллионов людей в Азии и Африке не имеют другой возможности приобщиться к благам цивилизации, кроме как через потребление традиционного топлива - угля. Для его использования не надо обладать сверхсовременными технологиями, суперквалифицированными специалистами, большими запасами валюты и развитой транспортной инфраструктурой. Хочешь - вози уголь на станции эшелонами, хочешь - баржами, да хоть грузовиками. К тому же это самый безопасный источник первичной энергии.

Не случайно в мире на стадии проектирования и строительства находится 385 ГВт новых мощностей угольных ТЭС. Только в Китае и Индии идет строительство 634 новых крупных угольных электростанций. И каждая из таких станций - это новые рабочие места в промышленности и малом бизнесе, новый уровень комфорта в жилищах, более высокое качество жизни и питания. Потом, через много лет, жители электрифицированных районов в Индии и Нигерии тоже задумаются о замене старых угольных ТЭС ветряками и солнечными панелями, а может, и какими-то другими технологиями. Но сейчас им нужен уголь, и поставки в страны АТР, Африки и Ближнего Востока растут. Кому как не российским угольщикам, обладающим уникальным опытом и месторождениями мирового уровня, обеспечить эту потребность?

Улучшилось качество жизни шахтеров, снизился отток населения из отраслевых моногородов и поселков, люди снова поверили в будущее угольных регионов

По данным Минэнерго России, доля российского угля на мировых рынках с 1997 года выросла в четыре раза и составляет 15%. Это третье место после Австралии и Индонезии, но конкуренты значительно отстают от нас по темпам прироста: экспорт из России за последние десять лет вырос в три раза - куда больше, чем у лидеров рейтинга. Во многом это объясняется сырьевой базой. Сегодня миру, исходя из экологических норм и применяемых в металлургии и энергетике технологий, требуется качественный высококалорийный уголь, который добывается в Кузбассе и некоторых других российских регионах.

Сделанные для удовлетворения спроса инвестиции угольных компаний преобразили отрасль, в 90-е годы буквально дышавшую на ладан. В итоге были перекрыты советские максимальные показатели добычи - 440 млн тонн в 2019 году по сравнению с 425 млн тонн в рекордном для СССР 1988 году, переоборудованы разрезы и шахты, в результате чего производительность труда выросла в 1,5 раза, а травматизм заметно упал. К тому же за последние три года в России, к счастью, не зафиксировано сколь-нибудь крупных аварий на угольных предприятиях.

Вернулись и мировые рекорды производительности, большая часть которых поставлена на предприятиях технологического лидера отрасли - компании СУЭК. На Дальнем Востоке, Северо-Западе и Юге страны были построены современные угольные терминалы, которые снизили зависимость угольщиков от заграничных портов. Всех достижений, которых добилась за последние годы угольная отрасль, перечислить наскоро невозможно. Но самое главное - улучшилось качество жизни шахтеров, снизился отток населения из отраслевых моногородов и поселков, люди снова поверили в будущее угольных регионов.

Верит в перспективы отрасли и правительство страны. Согласно утвержденной в июне этого года Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, вклад отрасли в ВВП страны должен вырасти в 1,5 - 2,5 раза, налоговые поступления увеличатся в 1,6 - 2,6 раза, а потребление угля на внутреннем рынке, не только в энергетике, но и в промышленности и углехимии, вырастет почти в полтора раза. Так что для полутора миллионов человек, проживающих в шахтерских городах и поселках, для транспортников и металлургов, работников машиностроительной отрасли и энергетиков День шахтера не пустой звук, а полноценный и любимый профессиональный праздник.

Поздравления и пожелания безопасного труда, новых успехов в работе на благо России сегодня заслуженно звучат во многих семьях, которые умножают славные шахтерские традиции.