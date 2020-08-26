На Украине обсудят закрытие границ для иностранцев из-за коронавируса

Кабинет министров Украины планирует закрыть въезд для иностранных граждан до конца сентября этого года. Ограничение вводится в рамках борьбы с распространением коронавируса, которое было зафиксировано украинским Минздравом в последние дни, сообщает портал strana.

"Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

Согласно проекту постановления, ограничение на въезд продлится с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. Документ будет опубликован со всеми одобренными поправками в четверг, 27 августа.