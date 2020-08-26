Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Украинские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. Такое решение принял кабинет министров в ходе заседания в среду в связи со сложной ситуацией с коронавирусом, сообщает телеканал 112.

"Почти до конца сентября будут закрыты границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ со всеми поправками будет опубликован в четверг, 27 августа.