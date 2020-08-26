В Анталье запретили пенные вечеринки из-за пандемии

На курортах Антальи туристам и устроителям развлекательных мероприятий запретили пенные вечеринки, а также мероприятия, использующие "дым, туман и цветные порошки", в том числе на яхтах и пляжах, сообщает управление общей гигиены провинции.

Подобные мероприятия в условиях вспышки COVID-19 создают подходящую среду для распространения коронавируса, считают специалисты. На пенных вечеринках обычно не соблюдают социальной дистанции и не носят защитных масок.

На местах будут проводить проверки полиция, портовые власти и администрация провинций. При выявлении нарушений туристов оштрафуют на 3500 турецких лир (490 долларов), а у организаторов мероприятия могут отозвать лицензию.