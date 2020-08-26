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26.08.2020 13:12
Рубрика: В мире

В Беларуси создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию

Текст: Юрий Когалов

Генеральная прокуратура Беларуси создала межведомственную комиссию для проверки заявлений о нарушениях со стороны представителей правоохранительных органов, применении физической силы и спецсредств в ходе акций протеста и беспорядков. Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в состав этой комиссии вошли представители генпрокуратуры, Следственного комитета, министерства внутренних дел, госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты нижней палаты парламента.

Фото: Андрей Ильинский
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Отмечается, что по каждому заявлению Следственный комитет проводит проверку, каждый случай взят на контроль генпрокуратурой. Для координации их действий и была воздана межведомственная комиссия.

Это позволит "объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации", установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительных органов при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в мероприятиях, отметили в генпрокуратуре.

Ранее глава МВД Юрий Караев пообещал, что как только обстановка в стране стабилизируется, будут проведены проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции.

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