В Болгарии чрезвычайную эпидобстановку продлят до конца сентября

Правительство Болгарии приняло решение о продлении чрезвычайной эпидемиологической обстановки в стране до конца сентября.

По данным местного министерства здравоохранения, к настоящему времени в республике зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч - выздоровели, летальных исходов - почти шестьсот.

Несмотря на продолжающееся распространение COVID-19, граждане Болгарии уже более 40 дней подряд продолжают участвовать в массовых антиправительственных протестах. Ранее премьер-министр государства Бойко Борисов выражал возмущение таким поведением оппозиционно настроенного населения.