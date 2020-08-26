В Чили рабочие нашли древние мумии в руднике

В Чили при проведении работ по расширению медного рудника рабочие наткнулись на четыре мумии, возраст которых, вероятно, превышает 2000 лет.

Об открытии сообщило агентство Reuters. Останки четырех мумифицированных людей, одетых в одежду ярких цветов, были обнаружены в медном руднике Кебрада-Бланка на севере Чили. Эти люди были захоронены в "официальных могилах", то есть при их погребении соблюдался определенный ритуал.

Сообщается, что мумии очень хорошо сохранились, чему, вероятно, способствовал засушливый климат. Люди были погребены в изысканных головных уборах, напоминающих тюрбаны, и сандалиях. Сейчас ученые проводят анализ, чтобы определить точный возраст находок.

По косвенным признакам они уже установили, что мумии могут относиться к раннему периоду формирования Мезоамерики, который длился примерно между 1100 и 400 годами до нашей эры.

"В результате засоления почвы, отсутствия осадков и относительно низкой влажности останки мумифицировали в полной экипировке вместе с рядом инструментов, указывающих на образ жизни этих людей", - говорится в заявлении компании, владеющей рудником.

Список артефактов, найденных рядом с мумиями, оказался достаточно длинным. Так, были обнаружены украшения, корзины, циновки, кухонные и охотничьи принадлежности.

О находке компания сообщила правительству Чили, которое теперь определит, где будут храниться мумии и артефакты. Комментируя открытие, чилийский археолог Маурисио Урибе назвал его "одной из самых замечательных находок последних лет в регионе Норте-Гранде".

Кстати, ученые теперь будут внимательно присматривать за рудником, поскольку его планируется использовать на протяжении еще почти 30 лет. Это означает, что он и впредь будет расширяться, следовательно, рабочие могут наткнуться и на другие захоронения и артефакты.