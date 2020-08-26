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26.08.2020 00:04
Рубрика: В мире

В Дубае выделят воздушный коридор для беспилотных авиатакси

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Транспортное управление Дубая подписало соглашение с Управлением воздушной авиации эмирата об установлении специального воздушного маршрута для беспилотных авиатакси. Об этом Управление дорог и транспорта объявило на своей странице в Twitter.

Фото: iStock
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Проект по внедрению беспилотных авиатакси называется Sky Dome (Небесный купол). Он предполагает создание по всему Дубаю множества посадочных площадок для нового вида транспорта, маршрут которого будет пролегать на определенной высоте.

Беспилотные авиатакси, напоминающие большие дроны, будут способны взять двух пассажиров. Испытания беспилотных машин начались в эмирате еще в 2017 году. Местные власти рассчитывают, что к 2030 году 25 процентов всего транспорта в Дубае будет беспилотным.

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