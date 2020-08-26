В Дубае выделят воздушный коридор для беспилотных авиатакси

Транспортное управление Дубая подписало соглашение с Управлением воздушной авиации эмирата об установлении специального воздушного маршрута для беспилотных авиатакси. Об этом Управление дорог и транспорта объявило на своей странице в Twitter.

Проект по внедрению беспилотных авиатакси называется Sky Dome (Небесный купол). Он предполагает создание по всему Дубаю множества посадочных площадок для нового вида транспорта, маршрут которого будет пролегать на определенной высоте.

Беспилотные авиатакси, напоминающие большие дроны, будут способны взять двух пассажиров. Испытания беспилотных машин начались в эмирате еще в 2017 году. Местные власти рассчитывают, что к 2030 году 25 процентов всего транспорта в Дубае будет беспилотным.