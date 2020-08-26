В Ереване частично обрушился жилой дом после взрыва газа

В Ереване в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате здание частично обрушилось. По меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Армении.

ЧС произошла утром в среду в четырехэтажном панельном доме по адресу улица Райниса, 1. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Спецслужбы эвакуировали 19 человек и еще двоих вытащили из-под завалов, которых сразу же госпитализировали. Состояние женщины оценивается как среднее; второго пострадавшего, мужчины, - как крайне тяжелое.

В настоящее время кинологический отряд проводит поисково-спасательные работы.