В Финляндии и Германии задумались о сокращении рабочего дня

В Финляндии считают возможным ввести шестичасовый рабочий день. Сокращение рабочего времени может быть компенсировано повышением производительности труда, полагает премьер-министр Санна Марин.

По словам премьера, это предложение не противоречит укреплению государственных финансов, а также поставленной правительством цели по повышению уровня занятости населения с 73,7 до не менее 75 процентов.

"Богатство, вызванное повышением производительности труда, должно быть разделено не только между владельцами и инвесторами, но и между обычными работниками", - заявила Марин на съезде правящей Социал-демократической партии 23 августа.

Глава правительства считает, что в стране необходимо обеспечить четкое видение и конкретные шаги, как Финляндия может двигаться в направлении сокращения рабочего дня, а финские работники - в направлении лучшей трудовой жизни. Решение этого вопроса вызвано также ростом безработицы в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Однако депутаты партийного съезда решили повременить с проведением эксперимента по введению шестичасового рабочего дня, вместо этого предложили обратиться к более гибким рабочим графикам, информирует Reuters.

В Германии также задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Глава министерства труда Хубертус Хайль уверен, что сокращение рабочей недели позволит преодолеть экономический кризис из-за коронавируса. Сокращение рабочего времени с частичной компенсацией заработной платы является подходящей для этого мерой. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер не исключил возможность введения "четырехдневки", но только без компенсации зарплаты.

Между тем в Австрии идет острая дискуссия о законодательном закреплении сокращения рабочего времени. Эту идею поддерживают социалисты и профсоюзы. Правящая Австрийская партия свободы выступает против предложения. Ведущие экономические институты (IHS и Wifo) стали на сторону правительства. Они считают, что инвестиции в обучение и переобучение безработных будут иметь больший смысл.