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26.08.2020 17:18
Рубрика: В мире

В Японии актеров комнат страха заставили соблюдать социальную дистанцию

Текст: Константин Волков

В Японии, которая выпускает самые страшные фильмы ужасов, в моду входят антикоронавирусные дома с привидениями, комнаты страха и другие аттракционы такого рода, сообщает газета Asahi.

Фото: iStock
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Обычно актеры, играющие в комнатах страха, кричат, воют, дотрагиваются до посетителей. Все это может быть чревато распространением коронавирусной инфекции, поэтому владельцам аттракционов пришлось пересмотреть концепцию представлений с учетом требований социального дистанцирования.

Например, в токийском районе Минато сделали "гараж с привидениями". Туда можно заехать на машине. Аудиогид рассказывает мрачную историю про гараж, в котором обитают злые духи. Тем временем призраки окружают машину, воют снаружи, раскачивают ее, на стекла падают капли крови. После 20-минутного сеанса эти же призраки тщательно моют автомобиль.

Аттракцион пользуется огромной популярностью, в списке ожидания находятся более трехсот групп посетителей.

Другой вариант - специальная конференция через приложение Zoom, в которой присутствует много людей. Вначале они кажутся нормальными, но потом начинают вести себя все более странно и пугающе.

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Другой сюжет разворачивается в заброшенной больнице. Поскольку действие разворачивается в медицинском антураже, актеры, играющие зомби и призраков, могут открыто носить маски и перчатки. А чтобы посетители не заражали окружающих, им перед началом сеанса рекомендуют ничего не говорить, потому что речь привлекает призраков.

Между тем психологи считают, что комнаты страха и тому подобные аттракционы полезны, поскольку помогают людям привыкнуть к чувству страха и научиться справляться с ним.

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