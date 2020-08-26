В Иране число жертв коронавируса превысило 21 тысячу

Количество летальных исходов в Иране от заражения коронавирусной инфекцией превысило 21 тысячу. Об этом заявила официальный представитель министерства здравоохранения страны Сима Садат Лари.

"В течение прошедших суток от COVID-19 скончались 113 человек. Таким образом, в настоящее время общее число смертей от заболевания составляет 21 020", - говорится в распространенном заявлении минздрава.

По данным ведомства, за последние 24 часа в Иране было зафиксировано 2 242 новых случаев заражения, при этом 1 121 заболевший был госпитализирован.

Всего в Исламской Республике количество случаев заражения коронавирусом составляет 365 606, около 315 тысяч человек полностью выздоровели.