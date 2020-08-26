В Испании заявили о начале второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса началась в ряде регионов Испании, но она будет мягче первой. Об этом заявил микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.

По его словам, после 15 мая выявлено больше заболевших COVID-19, чем до этой даты. При этом вторая волна "другая, с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что новые случаи удается выявлять благодаря отслеживанию", - цитирует профессора РИА Новости. Он также отметил, что ранее большую часть диагнозов ставили уже в больницах, и в основном это были люди старшего возраста. Сейчас же случаи выявляются в обществе в целом, а сам вирус ослаб.

В Испании с начала пандемии COVID-19 число заболевших превысило 412 тысяч, скончались почти 30 тысяч человек. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что ситуация с коронавирусом в стране "вызывает озабоченность", но заверил, что она далека от той, которая была в середине марта.

На всей территории Испании введено обязательное ношение масок, действуют и другие санитарные меры. Власти делают ставку на массовое тестирование на коронавирус. Только с 15 по 21 августа было проведено 500 тысяч ПЦР-тестов.