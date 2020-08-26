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26.08.2020 21:38
Рубрика: В мире

Мечта о трех выходных

В Финляндии хотят сократить рабочий день
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
В Финляндии, где 73,5 процента населения имеют полную или частичную занятость, премьер Санна Марин вернулась к идее шестичасового рабочего дня.

Сейчас в Финляндии законодательно определен восьмичасовой рабочий день, если иное не оговаривается с работодателем. Премьер полагает, что повышение производительности труда поможет компенсировать сокращение рабочих часов.

Фото: iStock
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента

В Германии крупнейший профсоюз IG Metall, представляющий интересы сотрудников автопрома, предложил ввести четырехдневную рабочую неделю, хотя уже сейчас в ФРГ люди работают в среднем 34,2 часа в неделю, то есть по шесть с половиной часов в день. Еще большее сокращение рабочих часов (при сохранении заработной платы) должно помочь, считает профсоюз, сохранить персонал на фоне автоматизации в автомобильной промышленности.

Проведенное в 2018 году в Бизнес-школе университета Оксфорда исследование утверждает, что четырехдневная рабочая неделя "представляется правильной с точки зрения баланса между личной жизнью, счастьем и производительностью труда". Также многие исследования подтверждают, что при сокращении рабочих часов человек концентрируется на работе и выполняет ее в более сжатые сроки. С идеей ввести 32-часовую рабочую неделю в 2019 году уже выступал тогдашний министр финансов Британии Джон Макдоннелл.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн - тоже сторонница сокращения продолжительности рабочей недели. Причем в Новой Зеландии в последние годы был проведен масштабный эксперимент по переходу на четырехдневку. Выяснилось, что роста производительности труда это не дало, но всем участникам эксперимента понравилось иметь три выходных.

А как у нас

Идея о сокращении продолжительности рабочей недели активно обсуждалась в 2019-м, когда экс-премьер-министр Дмитрий Медведев предложил задуматься о переходе на новые формы трудовых отношений, включая "удаленный труд и гибкий график работы", а также "переход к четырехдневной рабочей неделе".

Фото: iStock
Россияне назвали основные минусы и плюсы удаленной работы

Коронавирус внес свои коррективы. Вместо сокращенной недели появилась офисно-удаленная, отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Доцент кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец уверена, что рано или поздно процесс сокращения рабочей недели в России будет запущен, так как это мировая тенденция: "В Европе сокращают рабочую неделю потому, что там высокая производительность труда. Как только сможем ее нарастить в России, вопрос сокращения рабочего времени решится сам собой".

Подготовила Ольга Игнатова

В мире Европа Финляндия В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания В мире Океания Новая Зеландия Рынок труда А как у них?

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