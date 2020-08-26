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26.08.2020 13:53
Рубрика: В мире

В Казахстане перейдут ко второму этапу послабления карантинных мер

Текст: Александр Саможнев

Межведомственная комиссия под председательством премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова приняла решение перейти с 31 августа ко второму этапу послабления карантинных мер, сообщает пресс-служба премьера.

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В том числе, предусматривается разрешить работу бассейнов по предварительной записи из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на 1 посетителя, тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя), спортивных комплексов для индивидуальных и групповых тренировок с заполняемостью не более 50 процентов. Кроме того, разрешены коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров, использованием защитных масок и проветриванием помещений. Разрешается также движение пригородных пассажирских поездов и междугородних автобусов.

По данным министерства здравоохранения, ограничительные меры первого этапа позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80 процентов, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.

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