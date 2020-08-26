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26.08.2020 06:35
Рубрика: В мире

В Малайзии в разы увеличат штраф за несоблюдение санитарных правил

Фото: REUTERS / Lim Huey Teng Фото: REUTERS / Lim Huey Teng
Фото: REUTERS / Lim Huey Teng

Министерство здравоохранения Малайзии предложило увеличить в десять раз штраф за нарушение закона по предотвращению и контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом пишет газета "Стар" со ссылкой на генерального директора ведомства Хишама Абдулу.

Фото: AFP/Mohd RASFAN
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Предложенные поправки рассмотрит парламент. Закон был принят в 1988 году, на тот момент штраф в размере тысячи ринггитов (240 долларов) был актуален, но сейчас настало время его пересмотреть, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что в стране уже сняты многие санитарные ограничения, определенные правила поведения в общественных местах сохраняются. За время пандемии в Малайзии подтверждено свыше девяти тысяч случаев инфицирования, 125 человек умерли. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости по COVID-19.

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