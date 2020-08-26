Новости

Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь 10:03
На Берлинале отменили "гендерные" награды 09:59
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину 09:57
В Ереване частично обрушился жилой дом после взрыва газа 09:56
Минприроды надеется на досудебное возмещение вреда "Норникелем" 09:53
Ученые обнаружили в России новый вид клеща 09:47
В МИД раскритиковали спекуляции в связи с Навальным 09:47
Российская РЛС в Иране засекла F-35 09:38
Участники этапа "Формулы-1" в Сочи получат бесплатные визы в РФ 09:34
ВВП стран G20 сократится на 4,6% в 2020 году 09:32
В Москве в среду ожидаются дожди и до +22 градусов 09:17
Еще 1389 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:11
Новое пространство для прогулок появится в центре Москвы 09:03
Названы регионы России с самым грязным воздухом 09:00
В Набильском заливе на Сахалине обнаружен нефтяной разлив 08:48
Пропавшую в Крыму девочку из Башкирии нашли живой 08:48
"Тампа-Бэй" благодаря году Кучерова сравняла счет в серии против "Бостона" 08:36
Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса 08:24
Авиакомпания S7 внедряет продажу билетов через блокчейн 07:52
Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года 07:34
На юге Казахстана перевернулся автобус с 34 пассажирами 07:01
Глава МВД Франции защитил право загорать топлес 06:42
В Малайзии в разы увеличат штраф за несоблюдение санитарных правил 06:35
Помпео: США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности 06:33
В больницах Пекина впервые с начала пандемии нет ни одного больного COVID-19 05:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 09:47
Рубрика: Власть

В МИД раскритиковали спекуляции в связи с Навальным

Текст: Марина Алешина

На Смоленской площади отвергли обвинения Вашингтона и Брюсселя в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный предположительно был отравлен. В частности, об этом на переговорах в Москве заявил замгоссекретаря США Стивен Биган, пригрозивший российской стороне "беспрецедентными" санкциями в случае подтверждения этой версии.

Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась

В российском МИД назвали такие угрозы недопустимыми, а обвинения - бездоказательными и оскорбительными. В комментарии дипведомства говорится о том, что Москва настаивает на объективном расследовании происшествия с Навальным вместо попыток обвинить омский врачей в "сокрытии истины". Распространение версии о его умышленном отравлении дипведомство считает "подозрительно поспешным". Там напомнили и о "так называемых "делах Литвиненко и Скрипалей", параллели с которыми проводят сейчас западные СМИ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Эксперт объяснил, можно ли самому точно рассчитать будущую пенсию
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу