В МИД раскритиковали спекуляции в связи с Навальным

На Смоленской площади отвергли обвинения Вашингтона и Брюсселя в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный предположительно был отравлен. В частности, об этом на переговорах в Москве заявил замгоссекретаря США Стивен Биган, пригрозивший российской стороне "беспрецедентными" санкциями в случае подтверждения этой версии.

В российском МИД назвали такие угрозы недопустимыми, а обвинения - бездоказательными и оскорбительными. В комментарии дипведомства говорится о том, что Москва настаивает на объективном расследовании происшествия с Навальным вместо попыток обвинить омский врачей в "сокрытии истины". Распространение версии о его умышленном отравлении дипведомство считает "подозрительно поспешным". Там напомнили и о "так называемых "делах Литвиненко и Скрипалей", параллели с которыми проводят сейчас западные СМИ.