В Минобороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Грецией

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом. Как сообщили в военном ведомстве, встреча прошла "на полях" Международного военно-технического форума "Армия -2020".

В Минобороны отметили, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности", - добавили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного сотрудничества.