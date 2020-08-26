В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Вооруженные силы РФ избавились от таких явлений как дедовщина и казарменное хулиганство. Как заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума "Армия-2020", убрать из Вооруженных сил РФ такие порочащие армию явления помогли совместные действия по наведению уставного порядка.

"Результатом этой программы явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие как "дедовщина", казарменное хулиганство", - подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что в итоге это повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в российской армии.