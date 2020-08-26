В Москве задержан подозреваемый в похищении совладельца сети фастфуда

В стиле "лихих 90-х" действовали в Москве и не только приезжие из Тюменской области. Они под разными предлогами вывозили предпринимателей в удобные им регионы и шантажом и насилием требовали деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что осенью прошлого года организатор преступления совместно с соучастниками предложил предпринимателю - совладельцу сети ресторанов быстрого питания в Москве - поехать на деловую встречу с возможным инвестором в Юрмалу. Приехав в назначенное место, преступники распылили в лицо бизнесмену жидкость из баллончика и связали его. Угрожая применением насилия, они отобрали мобильный телефон, ноутбук и заставили бизнесмена перевести им деньги со своего банковского счета, после чего скрылись. Сумма материального ущерба превысила четыре миллиона рублей. По возвращении в Россию потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Главарь группы был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы при участии линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанный неоднократно изменял свои персональные данные. Ирина Волк рассказала, что по имеющейся информации, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных нападений на коммерсантов на территории европейских стран.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и ищут остальных соучастников.