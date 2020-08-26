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26.08.2020 03:56
Рубрика: Власть

В России появится регистр льготников, имеющих право на лекарства

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 190(8244)
С 1 сентября в России заработает Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

Бесплатные препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготных групп. Бесплатно выдают лекарства людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему предоставляются справки из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, в которых прописано право на лекарственные льготы.

Фото: Сергей Михеев
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Участковый дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяет заведующий поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в выбранной аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.

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