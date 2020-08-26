В России упростят внедрение искусственного интеллекта в повседневность

В России будут внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, и для этого подготовят нормативную базу. Основные шаги описаны в Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, которая опубликована 26 августа.

Как отметил замглавы минэкономразвития Владислав Федулов, это первый документ в России, который формирует основы нормативного регулирования ИИ и робототехники. Общий блок документа посвящен условиям, при которых новые технологии будут активно развиваться в России и обеспечат ее выход на лидирующие позиции в мире. Особое внимание уделено обеспечению безопасности граждан. Отраслевой блок касается вопросов охраны здоровья граждан, госуправления, транспорта, градостроения, финансовой сферы, космической деятельности и промышленности.

Например, для внедрения беспилотных автомобилей предполагается упростить процедуру их допуска на дороги общего пользования, отменить "избыточные сертификационные испытания". Для летающих беспилотников упростят порядок получения и использования данных при проведении картографической съемки. Транспортные беспилотники будут летать по специальным схемам воздушного движения. Вместе с этим предполагается разработать порядок коммерческой эксплуатации воздушных беспилотных летательных аппаратов и порядок определения ответственности в случае нанесения ими вреда. Также планируется подготовить правовую базу для дистанционного управления подвижным составом на железнодорожном транспорте и бесэкипажное судовождение на водном.

Искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе оцифрованных медицинских данных

В медицине предлагается обучать ИИ на основе использования оцифрованных данных. Сейчас этот вопрос остается одним из главных барьеров использования ИИ для постановки диагнозов наряду со сложными процедурами регистрации новых решений. В госуправлении ИИ позволит сократить бюрократию и рутинные операции госслужащих, в том числе ускорить рассмотрение обращений граждан. В градостроении технологии искусственного интеллекта позволят заранее оценивать безопасность здания и разрабатывать эффективную логистику внутри него, в том числе для нештатных ситуаций. Для создания "умных городов" предлагается расширять автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства, создать цифровые платформы, позволяющие гражданам участвовать в управлении городскими процессами.