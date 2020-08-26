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26.08.2020 22:41
Рубрика: Общество

Бытовая робототехника

В России упростят внедрение искусственного интеллекта в повседневность
Текст: Ирина Алпатова, Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8245)
В России будут внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, и для этого подготовят нормативную базу. Основные шаги описаны в Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, которая опубликована 26 августа.

Как отметил замглавы минэкономразвития Владислав Федулов, это первый документ в России, который формирует основы нормативного регулирования ИИ и робототехники. Общий блок документа посвящен условиям, при которых новые технологии будут активно развиваться в России и обеспечат ее выход на лидирующие позиции в мире. Особое внимание уделено обеспечению безопасности граждан. Отраслевой блок касается вопросов охраны здоровья граждан, госуправления, транспорта, градостроения, финансовой сферы, космической деятельности и промышленности.

Фото: iStock
Утверждена концепция правового регулирования искусственного интеллекта

Например, для внедрения беспилотных автомобилей предполагается упростить процедуру их допуска на дороги общего пользования, отменить "избыточные сертификационные испытания". Для летающих беспилотников упростят порядок получения и использования данных при проведении картографической съемки. Транспортные беспилотники будут летать по специальным схемам воздушного движения. Вместе с этим предполагается разработать порядок коммерческой эксплуатации воздушных беспилотных летательных аппаратов и порядок определения ответственности в случае нанесения ими вреда. Также планируется подготовить правовую базу для дистанционного управления подвижным составом на железнодорожном транспорте и бесэкипажное судовождение на водном.

Искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе оцифрованных медицинских данных 

В медицине предлагается обучать ИИ на основе использования оцифрованных данных. Сейчас этот вопрос остается одним из главных барьеров использования ИИ для постановки диагнозов наряду со сложными процедурами регистрации новых решений. В госуправлении ИИ позволит сократить бюрократию и рутинные операции госслужащих, в том числе ускорить рассмотрение обращений граждан. В градостроении технологии искусственного интеллекта позволят заранее оценивать безопасность здания и разрабатывать эффективную логистику внутри него, в том числе для нештатных ситуаций. Для создания "умных городов" предлагается расширять автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства, создать цифровые платформы, позволяющие гражданам участвовать в управлении городскими процессами.

Общество Наука

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