В России успешно восстанавливаются темпы строительства жилья

Пандемия коронавируса нового типа повлияла на многие отрасли экономики и планы по их развитию. Не стал исключением и нацпроект "Жилье и городская среда".

Уже в июне объем ввода нового жилья в стране вырос в полтора раза по сравнению с маем. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В первом полугодии ввод нового жилья составил 26,7 миллиона квадратных метров (без учета жилых домов на садовых участках) - на 11,4 процента ниже прошлогодних показателей за тот же период. Однако жилищное строительство быстрее многих отраслей стало восстанавливаться. Уже в июне объем ввода жилья вырос по сравнению с маем в полтора раза - на 58,7 процента (также без учета жилья, построенного на дачных участках).

"Результат первого полугодия - это вполне ожидаемо, но не критично, - отметил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. - Но нарастающий показатель свидетельствует о восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к уровню до пандемии".

Так быстро выйти из кризиса позволила прежде всего госпрограмма льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента - интерес к программе начал конвертироваться в покупки уже в мае. Эффективной оказалась и система мер поддержки строительной отрасли: возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным для жилищного строительства; субсидирование покупки промышленных объектов и техники, необходимой для строительства жилья, и т.д. Свою роль сыграло и совершенствование методов работы с потенциальными покупателями: все чаще застройщики организуют для их удобства различные сервисы, в том числе и дистанционные. Сегодня и оставить заявку, и получить консультацию, и даже купить квартиру онлайн уже не проблема.

В национальный проект "Жилье и городская среда" входит несколько федеральных проектов. Одним из них является проект "Формирование комфортной городской среды", который продолжает одноименный проект 2017-2018 годов. Основная его цель - задать новый импульс развитию муниципалитетов. За время реализации проекта уже благоустроено более 68 тысяч общественных пространств и дворов. Они становятся точками роста и дальнейшего развития территорий, центрами притяжения жителей.

К 1 августа выполнили целевой показатель 2020 года по расселению аварийного жилья 34 региона

Один из ключевых факторов успеха - вовлечение самих жителей, которые из сторонних наблюдателей превращаются в ответственных хозяев своего города. Например, в Воронеже благоустроили сквер им. Пушкина: уложили крупноформатную плитку с гранитным покрытием по технологии, которая предусматривает практически бесшовную укладку и обеспечивает безбарьерную общественную среду. Покрытие рассчитано не только на посещение площадки большим количеством людей, но и на проезд транспорта к городскому театру, который здесь находится. Установлено видеонаблюдение, подключенное к системе "Безопасный город". Есть и доступ к бесплатному Wi-Fi.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (в центре) проинспектировал ход выполнения нацпроекта в регионах. Фото: Пресс-служба Минстроя РФ

В Дивногорске Красноярского края благоустроили набережную: построили многофункциональный павильон, в котором появились кафе, сувенирная лавка, прокат, туристический информационный центр. Здесь же есть детские площадки, качели, романтичные перголы, живописные фотозоны, площадка с искусственными неровностями и разметкой для любителей активного отдыха. В итоге новая набережная стала центром притяжения не только для местных жителей, но и для гостей со всего края.

Отдельное внимание в проекте "Формирование комфортной городской среды" уделяется малым городам и историческим поселениям, которым оказывают дополнительную финансовую поддержку на конкурсной основе. Общая сумма грантов ежегодно составляет 5 миллиардов рублей. За три года было определено 240 победителей, 83 проекта уже реализовано. В этом году проводится уже четвертый конкурс, его победители будут известны совсем скоро. Такие конкурсные объекты, как благоустройство центральной площади в городе Гаврилов Посад Ивановской области или площадь торговых рядов в Зарайске Московской области, не только меняют облик старинных городков, но и влияют на жизнь их обитателей. Обновленные площади и улицы становятся живым общественным пространством, заставляют людей проявлять себя, свои интересы и таланты, гордиться своей малой родиной.

Но, пожалуй, самым востребованным и успешным, несмотря на пандемию, стал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который предусматривает переселение за 2019-2024 годы 530,9 тысячи человек из аварийного жилья. На 1 августа 2020 года полностью выполнили целевой показатель по расселению на 2020 год (с учетом перевыполнения плана 2019 года) уже 34 региона. В целом по стране он выполнен на 123,5 процента. Ожидается, что до конца года план может быть перевыполнен в 1,5 раза.

Федеральная программа "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" действует с 2011 года. В 2018 году она также вошла в нацпроект "Жилье и городская среда". Программу "Стимул" администрирует Минстрой России, по ней субсидируется создание в новых жилых микрорайонах необходимых инфраструктурных объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений, дорог, коммунальной инфраструктуры. Федеральные субсидии составляют до 93 процентов от консолидированных бюджетов объектов. Во многих регионах с началом реализации "Стимула" темпы жилищного строительства выросли. В 2019 году по этой программе в 42 субъектах РФ построено 136 объектов, что позволило ввести в строй 7,2 миллиона квадратных метров жилья, программа была перевыполнена на 8 процентов. Сегодня в ней участвует 52 региона, в которых строится 186 объектов. В этом году планируется завершить стройку 105 из них, и это позволит ввести в эксплуатацию еще более 7 миллионов квадратных метров жилья.

В июле - августе министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев побывал с инспекцией в Оренбургской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае. Он осмотрел жилищные комплексы и социальные объекты, возводимые по нацпроекту, в том числе по программе господдержки "Стимул" и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

- Наращивание темпов жилищного строительства - один из основных вопросов повестки дня, - отметил министр, завершая рабочую поездку в Оренбургскую область. - Президент России обозначил нам горизонт планирования до 2030 года. Чтобы к 2024 году выйти на показатель в 100 миллионов квадратных метров жилья, нам нужно больше строящихся площадок: комфортных и обеспеченных социальной инфраструктурой.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Воронеже появится новая школа. Фото: Пресс-служба Минстроя РФ

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Ипотека приблизит новоселье

Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента действует до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита - 6 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 миллионов рублей. Первоначальное финансирование программы - 740 миллиардов рублей - позволило обеспечить около 247 тысяч кредитов. По состоянию на 6 августа уже выдано 111,7 тысячи кредитов на 295,1 миллиарда рублей. А 4 августа лимит средств программы был увеличен до 900 миллиардов рублей, что позволит выдать 310 тысяч кредитов, причем размер первоначального взноса снижен с 20 до 15 процентов. А это значит, что в стране появится еще 310 тысяч счастливых семей новоселов.