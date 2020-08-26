В турецком Биледжике найден человеческий скелет возрастом 8500 лет

В Турции археологи при проведении раскопок в северо-западной провинции Биледжик обнаружили человеческий скелет, возраст которого оценивается примерно в 8500 лет.

Как сообщает Daily Sabah, останки были найдены во дворе жилого дома. По мнению ученых, здесь располагалось одно из первых в Западной Анатолии поселений.

На это указывают и другие находки. Так, исследователи обнаружили инструменты, изготовленные из камня и кости, а также многочисленные фрагменты древней керамики. Возраст этих находок примерно соответствует возрасту обнаруженного захоронения.

"Эти останки теперь будут считаться самым старым человеческим скелетом, найденным в Западной Анатолии, - сказал в интервью местному информационному агентству Anadolu губернатор Биледжика Билал Шентюрк. - Этот район имеет большое значение с точки зрения истории города и окружающей его среды".

Раскопки проводят эксперты городского университета Шейх Эдебали. Кстати, на поселение им указал местный житель, который в прошлом году обнаружил несколько фрагментов керамики. Они были переданы в археологический музей. После их датирования было принято решение начать полевые работы.

Это поселение может оказаться одним из древнейших в мире. Совет по научным и технологическим исследованиям Турции уже определил, что оно было основано не менее 9000 лет назад.

Ученые считают, что жизнь в нем бурлила на протяжении не менее чем 500 лет. Еще предстоит узнать, когда и почему этот древний город был заброшен.

Что касается найденного скелета, то он был отправлен на анализ в лабораторных условиях. Ученые планируют установить не только пол и возраст этого человека, но и, по возможности, причину его смерти, заболевания, которыми он страдал, и даже место, где он родился и рос. Кроме того, предстоит точно его датировать.