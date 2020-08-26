В университетах США после открытия произошел всплеск COVID-19

Все больше американских учебных заведений в США сообщают о росте числа студентов, у которых зафиксирован положительный результат на коронавирус. Все эти университеты заранее возобновили свою учебную деятельность, прерванную во время пандемии.

Университет Алабамы сообщил, что более 550 человек в его кампусах заболели COVID-19 с тех пор, как 19 августа в этом учебном вузе были возобновлены очные занятия. Большинство инфицированных составили студенты, преподаватели и сотрудники главного кампуса университета в Таскалузе, первым открывшего свои двери после карантина. Ссылаясь на "резкое увеличение" случаев коронавируса в университетском городке, мэр Таскалузы издал распоряжение о закрытии баров на 14 дней и ввел ограничительные меры в отношении других увеселительных заведений, сообщает Reuters. В администрации вуза заявили, что учителя и студенты с положительным результатом на COVID-19 будут находиться в режиме самоизоляции в течение двух недель.

В минувший четверг университет Северной Каролины в Чапел-Хилл отменил занятия после того, как в вузе резко увеличилось количество случаев заболевания COVID-19. Руководство университета Южной Калифорнии, который 17 августа возобновил обучение, заявило в понедельник, что более 100 студентов в кампусе University Park в Лос-Анджелесе помещены на 14-дневный карантин после заражения коронавирусом. При этом в заявлении администрации утверждалось, что все случаи были связаны со студентами, живущими за пределами кампуса. Университет штата Огайо, занятия в котором возобновились во вторник, после серии тестов не допустил к занятиям на этой неделе более 200 студентов, принимавших участие в серии массовых вечеринок. Они, по всей видимости, заразились коронавирусом во время массовых мероприятий, на которых не соблюдались правила социального дистанцирования и игнорировалось ношение масок.

Тем временем всего за несколько дней до начала осеннего семестра некоторые американские университеты из-за боязни массового заражения преподавателей и учеников отменили свои планы по открытию студенческих кампусов.