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26.08.2020 18:14
Рубрика: В мире

В Зимбабве запретили отчислять из школы беременных учениц

Текст: Константин Волков

Власти Зимбабве приняли поправку к закону, которая запрещает школам отчислять учениц из-за беременности. Об этом сообщают зимбабвийские СМИ.

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Согласно статистике 2018 года, из примерно 57,5 тысячи бросивших школу девушек 12,5 процента сделали по причине беременности или выхода замуж.

Проблема усугубляется тем, что в стране высок уровень изнасилований, а отчисление из школы жертвы насилия еще больше усугубляет ее положение.

Также власти Зимбабве ожидают, что после окончания карантина из-за коронавируса все родители и опекуны отпустят своих детей в школу. Такой призыв вызван опасениями, что многие семьи, особенно бедные, не станут отправлять своих детей учиться, считая это пустой тратой времени и денег.

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