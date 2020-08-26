В Зимбабве запретили отчислять из школы беременных учениц

Власти Зимбабве приняли поправку к закону, которая запрещает школам отчислять учениц из-за беременности. Об этом сообщают зимбабвийские СМИ.

Согласно статистике 2018 года, из примерно 57,5 тысячи бросивших школу девушек 12,5 процента сделали по причине беременности или выхода замуж.

Проблема усугубляется тем, что в стране высок уровень изнасилований, а отчисление из школы жертвы насилия еще больше усугубляет ее положение.

Также власти Зимбабве ожидают, что после окончания карантина из-за коронавируса все родители и опекуны отпустят своих детей в школу. Такой призыв вызван опасениями, что многие семьи, особенно бедные, не станут отправлять своих детей учиться, считая это пустой тратой времени и денег.