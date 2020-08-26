Венгерские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Самарской областью

Представители венгерского бизнеса приняли участие в многосторонних переговорах по вопросам размещения контрактного производства на территории Самарской области, инициированных Агентством по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области.

В конференции приняли участие президент Венгерско-российского комитета Торгово-промышленной палаты Венгрии Иштван Секереш, венгерские и российские предприниматели, представители министерства экономического развития Самарской области, сотрудники АПИ.

Агентство представило предпринимателям семь основных причин инвестировать в Самарскую область. Отметим, что именно эти пункты выделяют сами инвесторы при выборе региона для размещения здесь своего производства: диверсифицированная и инновационная экономика, центр промышленного и потребительского рынка, квалифицированные трудовые ресурсы, оптимальные логистические маршруты, доступная и развитая инфраструктура инвестиционных площадок, благоприятный инвестиционный климат, развитая социальная инфраструктура.

Для того чтобы ознакомится с этими пунктами более подробно, а также узнать о мерах поддержки для инвесторов или подобрать земельный участок под проект, можно отправить запрос на почту info@investinsamara.ru.

Отметим, Самарская область и регионы Венгрии давно и активно сотрудничают. Из региона в эту страну Восточной Европы экспортируются автомобили, удобрения, каучук и резина. И сферы двустороннего сотрудничества продолжают расширяться.

Напомним, в прошлом году во время визита в Будапешт губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент cамоуправления области Дьер-Мошон-Шопрон Золтан Немет подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках договора было расширено сотрудничество в секторе экономики и торговли, здравоохранения, туризма и культуры. Ключевые отрасли совместной работы - машиностроение и электротехника.

Также в мае 2019 года на полях проведения Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали документ о расширении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Регион за последний период совершил рекордный рывок, который характеризует общий инвестиционный климат и комфорт предпринимателей, ведущих деятельность в Самарской области. Все структуры регионального правительства вовлечены в создание благоприятного инвестклимата. Мы постоянно заимствуем лучшие мировые практики, привлекаем иностранные и крупные федеральные компании, большое внимание уделяется регуляторике и выстраиванию прямого взаимодействия с инвесторами. Безусловно, нам есть куда стремиться. Наш абсолютный приоритет - развитие инвестиционной привлекательности региона, ведь по своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов России.