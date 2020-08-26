Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина с правительством
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет обсуждение "новых подходов и дебюрократизации капитального строительства".
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