История любит то, что сам поэт называл "странными сближениями". В начале зимы 1812 года 13-летний Саша Пушкин вместе с другими лицеистами искал на карте Российской империи реку Березину. Упоминание о Березине все чаще встречалось в военных сводках, печатавшихся в "Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям".

Разглядывая карту, Саша пытался вообразить себе то сражение, после которого Наполеон бежал, позорно бросив свою Великую армию. Но вообразить себе, что на берегах Березины, в белорусском Бобруйске, будут расти его внучка Наташа и правнуки - это была бы слишком смелая и странная фантазия.

"Милый дядя, приезжайте на мою свадьбу..."

Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, урожденная Пушкина, родилась 5 августа 1859 года в Петербурге и стала первым ребенком в семье старшего сына поэта Александра Александровича Пушкина и Софьи Александровны Ланской.

Матери Наташа лишилась в шестнадцать лет, но отец делал все, чтобы она была счастлива. Дети росли в большой и дружной семье, ведь у Александра Александровича Пушкина, генерала от кавалерии, служившего в Виленском военном округе, было 13 детей (правда, от двух браков).

Наталья получила домашнее образование, затем училась в Виленской гимназии, но не окончила ее. Тем не менее она была разносторонне развита: владела французским, английским и немецким языками, знала историю, любила литературу, прекрасно рисовала.

На жизнерадостную, приветливую и общительную девушку, отличавшуюся бойким характером и живым умом, обратил внимание один из офицеров 13-го гусарского Нарвского полка, находившегося под командованием отца. В январе 1881 года Наташа сообщила родному дяде Григорию Александровичу Пушкину:

"Вы, вероятно уже знаете через других: я выхожу замуж... Милый дядя, приезжайте, пожалуйста, на мою свадьбу... Вы знаете, что Вы из всех дядей мой любимый, и я даже представить себе не могу, как бы я без Вас стала венчаться. Свадьба наша 25-го в Рязани, и после на эту зиму я переселяюсь в Козлов (нынешний Мичуринск. - Авт.)... Искренне Вас любящая Таша Пушкина".

Вавуличи - имение Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова. Фото: Бобруйский краеведческий музей.

Человек чести и его семья

Мужем Натальи стал Павел Аркадьевич Воронцов-Вельяминов - представитель бобруйской ветви старинного дворянского рода, к тому времени уже участник русско-турецкой войны, доблестный офицер, отличавшийся храбростью в сражениях. О нем говорили: "Человек чести с прямым характером".

Через несколько лет после свадьбы Павел Аркадьевич вышел в отставку, и супруги поселились в усадьбе Вавуличи под Бобруйском. В распоряжении молодых оказалось большое имение, включавшее 250 десятин пахотной земли, от которого до наших ней сохранились, увы, только хозяйственные постройки да названия деревень - Дубовка, Савичи, Ступени, Телуша. Наталья полюбила музыку белорусской речи, с интересом и радостью впитывала в себя народные предания и песни. Павел Аркадьевич служил мировым судьей в Глуске, земским начальником в Бобруйске, предводителем дворянства Бобруйского уезда Минской губернии. Правда, времени на семью почти не оставалось, поэтому в доме, по словам ее детей, был "культ матери". Детей нажили много: Григорий, Мария, Софья, Михаил, Феодосий и Вера. Первенца Наталья Александровна назвала в честь любимого дяди - Григория Александровича Пушкина; к сожалению, он прожил только месяц...

Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова с мужем Павлом Аркадьевичем и детьми (слева направо): Феодосием, Михаилом, Марией, Софьей, Верой. 1890-е гг. Фото: Бобруйский краеведческий музей.

Дорога к храму

Супруги не чаяли души друг в друге. А крестьяне молились на них: Воронцовы-Вельяминовы всячески помогали крестьянским семьям хлебом, зерном, семенным фондом, лекарствами, лесом на постройку домов. Не бросали их в беде: будь то финансовые проблемы, лечение хворей или помощь погорельцам. Храм в честь Святого Николая, построенный на средства Воронцовых-Вельяминовых, был освящен в 1902 году. Благодаря хлопотам Натальи Александровны недалеко от храма построили школу для крестьянских детей. Там семья Воронцовых-Вельяминовых устраивала праздники, дарила детям сладкие подарки, поддерживала материально талантливых учеников. Способным крестьянским девочкам помогали продолжить учебу и стать учительницами или акушерками-фельдшерицами...

В середине 1930-х годов храм превратили в зернохранилище. В годы войны он на какое-то время открылся для богослужения, но в конце 1950-х вновь был закрыт. Кресты и купола сбросили на землю, со временем кровля и потолок окончательно обрушились. И лишь в 1989 году началось восстановление храма, которое завершилось освящением в декабре 1997 года.

Храм в честь Святого Николая, построенный на средства Воронцовых-Вельяминовых. Фото: Бобруйский краеведческий музей.

Библиотека имени деда

Наталья Александровна и Павел Аркадьевич Воронцовы-Вельяминовы жили не только в имении, но и в Бобруйске. И там внучка поэта не оставляла забот о ближних, была председательницей благотворительного общества, которое строило ясли и приюты для детей вдов и матерей-одиночек. В 1901 году при ее деятельном участии в Бобруйске была открыта первая публичная библиотека, названная именем А.С. Пушкина. Сегодня это одна из старейших библиотек Республики Беларусь. Она сильно пострадала во время Великой Отечественной войны - при отступлении немцы взорвали постройку, и в огне погибли редкие издания, подаренные внучкой поэта...

Скончалась Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова в 1912 году и была похоронена в около Никольского храма в селе Телуша. Павел Аркадьевич тяжело переживал смерть жены. Во время революционных событий он был вынужден покинуть родные места и переехать в Киев, где умер в 1920 году.

Их детям выпало испытать на себе все трагические перипетии ХХ века.

Библиотека Пушкина в Бобруйске.

Праправнуки помнят

Мария Павловна Воронцова-Вельяминова (1883-1932), вышедшая замуж за Евгения Ипполитовича Клименко, погибла вместе с мужем в ссылке.

Михаил Павлович (1885-1951), выпускник Императорского Александровского лицея, после революции был вынужден эмигрировать.

Феодосий Павлович (1888-1914) погиб на фронте Первой мировой войны.

Вера Павловна (1890-1920) трагически погибла в 1920 году.

Сохранилась фотография, на которой изображена Софья Павловна Воронцова-Вельяминова (1884-1974), почти всю жизнь прожившая в Беларуси. Она писала: "Я здесь сфотографирована в белорусском костюме, все в нем настоящее, деревенское. Платье куплено у бездетных рукодельниц. Тут и узоры вышивки: "медвежья лапа", и мелкий узор "жабьи очки", и на рукавах крупный - "семь десятков". Корсетка сшита деревенской портнихой, бусы мелкие, как тогда носили, и лента продета в застежку ворота. Обувь настоящая. Костюм красивее нынешних, в которых артисты выходят на сцену".

Софья Павловна Воронцова-Вельяминова, в браке Кологривова. Фотография, Бобруйск, 1907 г. Фото: Государственный музей А.С. Пушкина.

Софья Павловна вышла замуж за Всеволода Александровича Кологривова. Он был арестован и расстрелян в 1938 году. А она прожила долгую жизнь и всегда помнила свою малую родину. И любовь к ней передала и детям, и внукам. Алексей Всеволодович Кологривов, праправнук Александра Сергеевича, посвятил белорусской родине Пушкиных свои воспоминания "Белоруссия - детство мое".

...Но пусть мой внук

Услышит ваш приветный шум, когда,

С приятельской беседы возвращаясь,

Веселых и приятных мыслей полон,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи

И обо мне вспомянет...