Во время испытаний вакцины проверят вторичный иммунитет к COVID-19 после прививки

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации. Речь о том, простимулирует ли вакцина выработку длительного иммунитета - клеток памяти, сообщил сегодня директор центра Александр Гинцбург. Именно клетки памяти способны в дальнейшем распознавать попавший в организм вирус и нейтрализовать его.

"Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ, - пояснил Гинцбург в интервью РИА Новости. - Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель".

Гинцбург напомнил, что он сам поставил себе прививку от коронавируса новой вакциной еще весной. Через год после вакцинации, отметил академик, нужно будет сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител.

"Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через четыре месяца, у нее сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител", - сказал Гинцбург.

Он также отметил, что исследование вторичного иммунитета будет проходить в качестве отдельного проекта, "поскольку инфекция новая, и на все вопросы сразу не ответишь".