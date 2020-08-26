Врачи-эпидемиологи появятся в каждой госклинике

Во всех государственных больницах, поликлиниках и санаториях откроются кабинеты врача-эпидемиолога или эпидемиологические отделы, которые будут отвечать за безопасность медорганизаций от занесения и распространения в них возбудителей инфекционных болезней. Соответствующий проект приказа минздрава проходит общественное обсуждение.

Согласно ему, в каждой медорганизации должен быть хотя бы один эпидемиолог. При этом ставка врача предусмотрена на 25 тысяч обслуживаемого амбулаторно детского населения или 50 тысяч обслуживаемого амбулаторно взрослого населения, а также на 150 мест в дневном стационаре, 150 коек в родильном доме или 60 коек в перинатальном центре. Если в медицинской организации есть отделения интенсивной терапии или реанимации новорожденных детей, то количество ставок специалистов-эпидемиологов должно быть не менее двух врачей и двух помощников. В эпидкабинетах должны находиться врач-эпидемиолог и его помощник, а если в штате предусмотрено не менее трех эпидемиологов и трех помощников, то создается отделение.

Эпидемиологи будут отвечать за безопасность больничной среды, профилактику распространения инфекционных болезней в медорганизациях, предотвращение заражения пациентов при получении медпомощи и медработников при ее оказании. Также минздрав разрабатывает новую программу по борьбе с инфекциями, которая может войти в нацпроект "Здравоохранение".