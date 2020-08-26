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26.08.2020 20:22
Рубрика: Власть

Служба без страха

В минобороны заявили, что искоренили дедовщину
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Российские вооруженные силы сумели полностью избавиться от таких порочащих армию проявлений, как дедовщина и казарменное хулиганство. Такое громкое заявление сделал заместитель министра обороны Андрей Картаполов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Термин "дедовщина" появился в советской армии в 60-е годы прошлого столетия. Это систематические неуставные отношения, когда солдаты, отслужившие в войсках более года, пытались унизить или заставить сделать вместо себя работу молодых солдат, только пришедших на службу.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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С этим уродливым явлением с переменным успехом пытались бороться в советской, а затем и в российской армии. Многие родители не хотели отправлять детей служить именно из-за боязни, что ребенок может стать жертвой дедовщины.

После того как в 2008 году указом президента России Владимира Путина в армии снизили срок службы по призыву до одного года, про неуставные отношения "дедов" и "духов" стали говорить все реже.

Как заявил Картаполов, бороться с такими проявлениями в армии помогла программа совместных действий по наведению в войсках уставного порядка.

"Результатом этой программы явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", казарменное хулиганство", - подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что в итоге это повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в Российской армии.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Сергей Кураленко в свою очередь сообщил, что положительные результаты в наведении уставного порядка в воинских частях появились благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления минобороны, а также командиров частей.

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"Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений в самой ранней их стадии, начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков", - отметил Кураленко.

В том числе благодаря укреплению дисциплины армия стала получать поддержку в обществе. Количество уклонистов от призыва неизменно падает.

Так, по данным ВЦИОМа, 87 процентов россиян отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защитить нашу страну.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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