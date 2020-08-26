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26.08.2020 18:37
Рубрика: Общество

Дом на колесах

Патронаж получит деньги на закупку транспорта
Текст: Елена Манукиян
Регионы получат субсидии на покупку автомобилей для оказания выездной паллиативной патронажной медпомощи детям и взрослым. Правительство опубликовало соответствующее постановление.

В документе говорится, что федеральное софинансирование, выделяемое регионам по госпрограмме "Развитие здравоохранения", теперь может быть направлено на приобретение транспорта для нужд выездной патронажной службы в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти в субъектах. При этом для помощи взрослым могут приобретаться автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной службы, для помощи детям - легковые автомашины, предусмотренные положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи.

Что изменится при оказании паллиативной помощи в РФ

Раньше тратить выделенные государством средства медучреждениям разрешалось только на закупку лекарств и медицинских изделий. Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев считает, что внесение изменения в программу "Развитие здравоохранения" позволит медорганизациям расширить возможности выездных патронажных отделений паллиативной помощи, что скажется на повышении качества и своевременности оказания социальных и медицинских услуг гражданам с тяжелым состоянием здоровья. Планируется, что охват нуждающихся в паллиативной помощи пациентов должен вырасти до 90% к 2024 году.

Общество Здоровье Правительство

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