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Вышел русский трейлер харрасмент-триллера "Ассистентка"

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    26.08.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Русский Репортаж Фото: youtube.com/ Русский Репортаж
Фото: youtube.com/ Русский Репортаж

На YouTube представлен локализованный трейлер "сандэнсовского" драматического триллера "Ассистентка" (The Assistant) - кинополотна на все еще остроактуальную и бурно приветствуемую тему харрасмента на служебном месте. С подзаголовком "Кулуарная история американской киноиндустрии".

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Вышел трейлер турецкой политической хоррор-антиутопии "Антенна"

Джейн (Джулия Гарнер, "Озарк"), мечтающая о карьере продюсера, устраивается в преуспевающую крупную кинокомпанию - в качестве офис-менеджера. Усердно трудится, не ропщет…

И что вы думаете?! Вместо радужных перспектив бедняжку, как оказалось, в конторе явного "хищника" ждут лишь "мучительная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию".

При этом Джейн еще и приходится закрывать глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Но лишь до поры до времени, - обнадеживает нас важная реплика, триумфально увенчивающая синопсис картины.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер эротического триллера "Все оттенки Токио"

Жестокая и ничем не приукрашенная реальность изнанки, заверили по этому поводу критики. Вряд ли кто-то не поймет, что речь здесь идет о пресловутых братьях Вайнштейн, устроивших рассадник серийного блуда и попрания прав женщин.

Режиссер, сценарист и продюсер - номинант Берлинского МКФ Китти Грин ("Украина не бордель", "Лицо Украины"), дебютирующая в полнометражном игровом формате.

В кино - с 10 сентября.

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