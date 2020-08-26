Вышел русский трейлер харрасмент-триллера "Ассистентка"

На YouTube представлен локализованный трейлер "сандэнсовского" драматического триллера "Ассистентка" (The Assistant) - кинополотна на все еще остроактуальную и бурно приветствуемую тему харрасмента на служебном месте. С подзаголовком "Кулуарная история американской киноиндустрии".

Джейн (Джулия Гарнер, "Озарк"), мечтающая о карьере продюсера, устраивается в преуспевающую крупную кинокомпанию - в качестве офис-менеджера. Усердно трудится, не ропщет…

И что вы думаете?! Вместо радужных перспектив бедняжку, как оказалось, в конторе явного "хищника" ждут лишь "мучительная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию".

При этом Джейн еще и приходится закрывать глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Но лишь до поры до времени, - обнадеживает нас важная реплика, триумфально увенчивающая синопсис картины.

Жестокая и ничем не приукрашенная реальность изнанки, заверили по этому поводу критики. Вряд ли кто-то не поймет, что речь здесь идет о пресловутых братьях Вайнштейн, устроивших рассадник серийного блуда и попрания прав женщин.

Режиссер, сценарист и продюсер - номинант Берлинского МКФ Китти Грин ("Украина не бордель", "Лицо Украины"), дебютирующая в полнометражном игровом формате.

В кино - с 10 сентября.