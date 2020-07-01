Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним

Netflix продлил свою криминальную драму "Озарк" на четвёртый сезон, который станет для сериала последним. Об этом сообщается в официальном Twitter стримингового сервиса.

They're going to go out with a bang.



Ozark will be back with an expanded 14-episode final season. pic.twitter.com/otIoUeTXyH — Netflix (@netflix) June 30, 2020

Сроки выхода заключительной главы мытарств финансового консультанта, пустившегося во все тяжкие, пока неизвестны, зато сказано, что она будет длиннее предыдущих - 14 серий вместо привычных десяти.

Третий сезон вышел 27 марта.