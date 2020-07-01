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Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним

Новости
    01.07.2020, 12:57
Текст:   Козьма Лоханкин

Netflix продлил свою криминальную драму "Озарк" на четвёртый сезон, который станет для сериала последним. Об этом сообщается в официальном Twitter стримингового сервиса.

Сроки выхода заключительной главы мытарств финансового консультанта, пустившегося во все тяжкие, пока неизвестны, зато сказано, что она будет длиннее предыдущих - 14 серий вместо привычных десяти.

Третий сезон вышел 27 марта.

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