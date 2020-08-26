Вышел трейлер турецкой политической хоррор-антиутопии "Антенна"

Вот вы тут сидите, а на YouTube тем временем тихо доступен правильно и завлекательно выглядящий злейший трейлер турецкой фестивальной антиутопии "Антенна" (The Antenna).

Которую зарубежная отраслевая пресса очень нахваливает за смелость, временами проводя параллели с лучшими деньками раннего Кроненберга.

Грозно сочащаяся черная вязкая жижа, нагнетающая музыка и параноидальная атмосфера - что может быть сейчас более своевременным?

Как видим, проблемы у турецких обывателей из угрюменькой многоэтажки на экране начинаются после того, как на их дом начинают - по указке правительства - приспосабливать некие инновационные телевизионные антенны. Они провоцируют оккупационные действия помянутой черной слизи, так как при монтаже немедленно что-то традиционно пошло не так.

Происходящее предлагается считать аллегорией.

Режиссер - Орчан Бехрам. Цифровой релиз - 20 октября.