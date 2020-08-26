Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой

Названа точная дата премьеры новой экранизации эпического романа Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand), про которую некоторое время подозрительно ничего не было слышно.

Как передает The Wrap, сериал CBS, где впервые появляется Человек в черном, выйдет в эфир 17 декабря. Завершится "Противостояние" в феврале.

В шоу задействованы Александр Скарсгорд (он сыграл Рэндалла Флэгга), Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон (написавший для сериала кавер на The End Моррисона).

Режиссер и сценарист всех эпизодов - Джош Бун ("Виноваты звезды", многострадальные "Новые мутанты" с "Арьей Старк").

По словам одного из продюсеров и шоураннера "Противостояния" Бенджамина Кэвелла, когда его команда два года назад приступила к новой адаптации "шедевра Кинга о глобальной пандемии", по поводу чего "король ужасов" написал даже новый финал истории, отличающийся от книжного, они и представить не могли, что проект станет столь актуален.

"Мы очень гордимся шоу и его попыткой дать надежду в это нестабильное время. Ждем не дождемся возможности поделиться нашим сериалом с человечеством", - отметил он.