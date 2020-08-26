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Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой

Новости
    26.08.2020, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Названа точная дата премьеры новой экранизации эпического романа Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand), про которую некоторое время подозрительно ничего не было слышно.

Фото: youtube.com
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Как передает The Wrap, сериал CBS, где впервые появляется Человек в черном, выйдет в эфир 17 декабря. Завершится "Противостояние" в феврале.

В шоу задействованы Александр Скарсгорд (он сыграл Рэндалла Флэгга), Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон (написавший для сериала кавер на The End Моррисона).

Режиссер и сценарист всех эпизодов - Джош Бун ("Виноваты звезды", многострадальные "Новые мутанты" с "Арьей Старк").

Фото: kinopoisk.ru
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По словам одного из продюсеров и шоураннера "Противостояния" Бенджамина Кэвелла, когда его команда два года назад приступила к новой адаптации "шедевра Кинга о глобальной пандемии", по поводу чего "король ужасов" написал даже новый финал истории, отличающийся от книжного, они и представить не могли, что проект станет столь актуален.

"Мы очень гордимся шоу и его попыткой дать надежду в это нестабильное время. Ждем не дождемся возможности поделиться нашим сериалом с человечеством", - отметил он.

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