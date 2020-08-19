Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" снова перенесли

Это перестало быть смешным уже пару переносов назад, но случилось снова - дата премьеры экранизации классического мультфильма "Мулан" от Disney в очередной раз изменилась. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Старт проката в России теперь запланирован на 10 сентября - на неделю позже ранее обозначенного срока.

Кроме того, "Новые мутанты", которых уже впору отметить какой-нибудь специально созданной для этого премией по количеству переносов, наоборот, переехали на неделю раньше - их показ в кинотеатрах теперь должен начаться 3 сентября.

Остается только надеяться, что это финальные даты премьер этих кинолент.