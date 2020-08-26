Россия считает потерявшимися в лесу и погибшими несколько тысяч человек в год. Причина? Спасатели не могут определить местонахождение их телефонов: тайна связи включает в себя и тайну геолокации, заявил председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев на презентации книги "Найден, жив!", посвященной 10-летию отряда.

Книга Ксении Кнорре Дмитриевой посвящена 10-летию отряда "Лиза Алерт".

Технологии стремительно развиваются, а эта проблема остается. В Госдуме лежит законопроект, который бы ее решил. А пока закон не позволяет волонтерам определять, где находится пропавший человек. Между тем три года назад президент России поручил разобраться с этой ситуацией. "10 лет назад я бы ничего не понял из фразы: "Человек обнаружен нейросетью". А вчера с помощью беспилотника и работы нейросети мы спасли человека, которого "ногами" бы искали очень долго. Но мобильные телефоны - это наше больное место", - рассказывает Григорий. Поисковики могут поговорить с потеряшкой по телефону, они разработали систему опроса, где находится человек, что он видит, что слышит... В большинстве случаев в операциях принимает участие частная авиация "Ангелы" - воздушное крыло "Лизы Алерт". Но человек может быть без сознания.

Волонтеров поддерживает детский омбудсмен Анна Кузнецова: "Мы предлагали наделить следователей дополнительными полномочиями, чтобы они могли сразу же определять геолокацию. Однако это предложение не вошло в законопроект".

По словам Анны Кузнецовой, сейчас ищут 972 ребенка. Что же делать, чтобы дети не терялись? Прежде всего не оставлять малышей без внимания. "Взрослые думают, что двухлетний ребенок не может далеко уйти. А в нашей практике был случай, когда двухлетка ушел на 7 километров", - сообщает удивительный факт автор книги "Найден, жив!" Ксения Кнорре Дмитриева.

Волонтеры рассказывают, что потери населения носят сезонный характер: летом и в начале осени, в сезон грибов и ягод - это в основном бабушки и дедушки, а зимой и весной - подростки.

У отряда разные направления работы, всего их 23, и поиск не самый трудоемкий. По данным куратора Центрального федерального округа отряда "Лиза Алерт" Виктора Дулина, информационный центр обрабатывает 30 тысяч заявок о потеряшках в год. "По каждой заявке обзваниваются все близлежащие больницы и морги, и это очень тяжелая работа. Мы не можем добиться, чтобы возникла база неизвестных пациентов. Между тем у каждого врача есть мобильный телефон с фотоаппаратом: сфотографировал и выслал фото неизвестного в эту базу. Это серьезно облегчило бы нам работу", - говорит Виктор.

Кстати

Самый удивительный случай этого лета - недавнее спасение пожилой женщины в Псковской области, которая 18 дней продержалась на болотной воде и недозревшей клюкве.