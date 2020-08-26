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26.08.2020 00:09
Рубрика: Власть

Орден для правильного человека

За что выпускник Казанского мединститута, гражданин Израиля Леон Литинецкий получил орден Дружбы
Текст: Ядвига Юферова
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Одна из самых памятных командировок этого года, когда небо еще не было закрыто ковидом, в Иерусалим, где в центре Святого города зажгли "Свечу памяти" в честь мужественных защитников и жителей блокадного Ленинграда. История появления этого памятника, в открытии которого принимал участие и президент России с памятной фразой и с комком в горле "Но то, как вы сделали это...", хорошо известна в наших странах. Мэр Иерусалима Моше Лион рассказывал читателям "РГ" (11.02.2020), что все началось с идеи, с которой к нему пришел Леон Литинецкий, бывший до этого депутатом Кнессета двух созывов...

Потом я встретилась и с Леонидом Литинецким, выпускником Казанского мединститута, инициатором многих проектов, достойно представляющих в Израиле репатриантов из СССР: "Я реально стал думать про памятник, понимая, что без Победы в 45-м не было бы и независимости Израиля в 1948-м... Ни шекеля, ни рубля не было потрачено из госказны - деньги дали люди". Они потом шутили: "У нас потрясающий партнер. Всевышний".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В эти дни опубликован указ президента о награждении ряда достойных людей госнаградами России. Честно, обрадовалась, прочитав строгие строки: "Наградить орденом Дружбы Литинецкого Леонида Германовича - официального представителя по связям с государственными и общественными организациями, первого вице-президента Государственной электрической корпорации Израиля..."

А не официально хочу сказать следующее: правильный орден для правильного человека. Их не так много сегодня - влиятельных людей, которые успешно строят мосты, а не бросают гранаты в наше общее прошлое. Искренние поздравления от "Российской газеты", уважаемый Леон, дорогой Леонид Германович!

В феврале "РГ" писала, как в центре Иерусалима зажгли "Свечу памяти".
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