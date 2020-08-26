За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Новости

Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины 11:30
Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве 11:29
Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии 11:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области 11:24
"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв 11:22
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны 11:17
Пожар в жилом доме в Москве потушен 11:07
Движение по улице Кубинка в Москве ограничено из-за пожара 11:06
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы 11:01
Бактерии оказались способны путешествовать в космосе 10:48
В Москве начались испытания беспилотной "Ласточки" 10:43
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом 10:41
"Армату" предложили вооружить 152-мм пушкой и новыми снарядами 10:31
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы 10:18
Россия поставит в Казахстан вакцину от коронавируса 10:18
Оскар Кучера прокомментировал свой уход из шоу Леры Кудрявцевой 10:18
В Беларуси испортили паспорта высланным российским журналистам 10:16
Бирюков: Работы по ремонту дорог для подготовки к зиме выполнены на 70% 10:14
Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь 10:03
На Берлинале отменили "гендерные" награды 09:59
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину 09:57
В Ереване частично обрушился жилой дом после взрыва газа 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 11:34
Рубрика: Экономика

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство "Эксперт РА". По мнению аналитиков, снижение произошло из-за временного закрытия офисов на время пандемии и проявленной игроками рынка осторожности на пике коронакризиса. Кроме того, сказалось и ужесточение кредитных политик.

Часть детских выплат россияне потратили на погашение микрозаймов

"Наряду с названными выше причинами давление на динамику рынка оказывают новые угрозы: активизация мошенничества, ухудшение кредитного качества клиентской базы, стагнация портфеля offline-компаний, - объясняют аналитики "Эксперт РА". - В условиях повышения перечисленных рисков с высокой вероятностью целевые показатели в бизнес-планах МФО будут пересмотрены со смещением на более поздний срок. В связи с этим мы ожидаем, что рынок во II полугодии 2020-го не сможет достигнуть динамики прошлого года, и в результате темпы прироста портфеля микрозаймов по итогам 2020-го будут ниже ранее прогнозируемых (15-20 против 30 %)".

По данным составленного "Эксперт РА" рэнкинга, по ситуации на 1 июля три четверти анкетируемых компаний в сегменте PDL показали стагнацию "рабочего портфеля" (без NPL90+).

"Объем выданных микрозаймов PDL также стагнирует у компаний из нашего рэнкинга (на которых приходится около 1/4 выдачи всех микрозаймов "до зарплаты" в РФ), в том числе за счет выдачи наиболее качественной клиентской базе микрозаймов более высокой срочности с одновременным повышением средней суммы, - сообщают аналитики. - Средний взвешенный уровень одобрения новым клиентам микрозаймов PDL у анкетируемых компаний сократился с 26 % за первое полугодие 2019 года до 23% по итогам того же периода 2020 года. В то же время подавляющее большинство компаний из нашего рэнкинга, работающих в сегменте микрозаймов на срок свыше 30 дней (вне сегмента PDL), показывают прирост портфелей и объемов выдаваемых займов относительно первого полугодия 2019 года".

Фото: Александр Корольков
Оплата кредита через нотариуса повышает финансовую безопасность

При этом на фоне пандемии коронавируса многие МФО стали внимательней рассматривать заявки от физических лиц: медианный уровень одобрения снизился с 20% до 14%.

За первую половину 2020 года количество МФО сократилось с 1774 до 1660, а на 18 августа в реестре и вовсе осталось только 1594 организации. По прогнозам "Эксперт РА", к середине 2021 года на рынке могут остаться порядка 1000 компаний.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре