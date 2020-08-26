За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство "Эксперт РА". По мнению аналитиков, снижение произошло из-за временного закрытия офисов на время пандемии и проявленной игроками рынка осторожности на пике коронакризиса. Кроме того, сказалось и ужесточение кредитных политик.

"Наряду с названными выше причинами давление на динамику рынка оказывают новые угрозы: активизация мошенничества, ухудшение кредитного качества клиентской базы, стагнация портфеля offline-компаний, - объясняют аналитики "Эксперт РА". - В условиях повышения перечисленных рисков с высокой вероятностью целевые показатели в бизнес-планах МФО будут пересмотрены со смещением на более поздний срок. В связи с этим мы ожидаем, что рынок во II полугодии 2020-го не сможет достигнуть динамики прошлого года, и в результате темпы прироста портфеля микрозаймов по итогам 2020-го будут ниже ранее прогнозируемых (15-20 против 30 %)".

По данным составленного "Эксперт РА" рэнкинга, по ситуации на 1 июля три четверти анкетируемых компаний в сегменте PDL показали стагнацию "рабочего портфеля" (без NPL90+).

"Объем выданных микрозаймов PDL также стагнирует у компаний из нашего рэнкинга (на которых приходится около 1/4 выдачи всех микрозаймов "до зарплаты" в РФ), в том числе за счет выдачи наиболее качественной клиентской базе микрозаймов более высокой срочности с одновременным повышением средней суммы, - сообщают аналитики. - Средний взвешенный уровень одобрения новым клиентам микрозаймов PDL у анкетируемых компаний сократился с 26 % за первое полугодие 2019 года до 23% по итогам того же периода 2020 года. В то же время подавляющее большинство компаний из нашего рэнкинга, работающих в сегменте микрозаймов на срок свыше 30 дней (вне сегмента PDL), показывают прирост портфелей и объемов выдаваемых займов относительно первого полугодия 2019 года".

При этом на фоне пандемии коронавируса многие МФО стали внимательней рассматривать заявки от физических лиц: медианный уровень одобрения снизился с 20% до 14%.

За первую половину 2020 года количество МФО сократилось с 1774 до 1660, а на 18 августа в реестре и вовсе осталось только 1594 организации. По прогнозам "Эксперт РА", к середине 2021 года на рынке могут остаться порядка 1000 компаний.