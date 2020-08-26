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26.08.2020 04:43
Рубрика: Экономика

Часть страховки по выплаченному досрочно кредиту можно будет вернуть

Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Неделя № 190(8244)
C 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, благодаря которым при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки.

О досрочном отказе от страховки необходимо заявить в течение семи календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение 10 календарных дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису.

Фото: iStock
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Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики. Договоры кредитного страхования чаще всего предполагают возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. "Банк России отмечает стабильную динамику по жалобам на отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Ежемесячно регулятор получает более сотни таких жалоб", - рассказали "РГ" в ЦБ. Проблему подтверждают и в службе Финансового уполномоченного. В первом квартале 2020 года в службу поступило 1185 обращений, связанных с возвратом страховой премии при расторжении договора страхования, во втором квартале - 1352. "Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни", - отметили в службе.

В ЦБ РФ подчеркивают, что при досрочном возврате кредита заемщик не нуждается в страховке, направленной на обеспечение его обязательств перед кредитором.

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