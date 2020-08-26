Захарова заявила о вмешательстве Запада в дела Беларуси

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова убеждена, что доказательств вмешательства Запада в белорусскую ситуацию "более, чем достаточно". Об этом дипломат заявила в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее официальный представитель дипведомства сделала заявление, в котором назвала неприемлемыми реплики министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в адрес официального Минска. "Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в "неуважении к своему народу", по меньшей мере, неуместны", - говорится в комментарии Захаровой.

На Смоленской площади убеждены, что активная вовлеченность Вильнюса во внутренние дела Беларуси на стороне "одного из кандидатов", "замаскированная под помощь народу" республики, лишь подогревает ситуацию.